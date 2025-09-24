Gaziantep’te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi! O anlar kamerada | Video
Gaziantep’te 9 yaşındaki kız çocuğu kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmak istenirken çevredekiler tarafından fark edilince kaçtı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan şüpheli olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin kovaladığı şüpheli izini kaybettirerek gözden kayboldu. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kız çocuğunu kaçırma girişimi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin küçük kız çocuğunu bir süre takip ettiği, ardından harekete geçtiği ve vatandaşların durumu fark etmesiyle şüphelinin mahalleden hızla uzaklaştığı yer alıyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
