Gaziantep’te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi! O anlar kamerada | Video 24.09.2025 | 13:45 Gaziantep’te 9 yaşındaki kız çocuğu kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmak istenirken çevredekiler tarafından fark edilince kaçtı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Şehitkamil ilçesi Onatkutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir erkek sokakta yürüyen 9 yaşındaki küçük kız çocuğunu takip ettikten sonra kaçırmaya çalıştı. Takip edildiğini fark eden küçük kız çocuğu panikle kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin dikkati ve olaya hızla müdahale etmesi çocuk kaçırma girişimini boşa düşürdü.Mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan şüpheli olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin kovaladığı şüpheli izini kaybettirerek gözden kayboldu. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Kız çocuğunu kaçırma girişimi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin küçük kız çocuğunu bir süre takip ettiği, ardından harekete geçtiği ve vatandaşların durumu fark etmesiyle şüphelinin mahalleden hızla uzaklaştığı yer alıyor.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.