Video Yaşam Gaziantep'te işçi servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı | Video
Gaziantep'te işçi servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı | Video

Gaziantep'te işçi servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı | Video

28.12.2024 | 12:05

Gaziantep'te işçi servisi ile tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep-Nurdağı yolu Şehitkamil ilçesi Acaroba Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı'ndan Gaziantep istikametine giden Cuma A. idaresindeki 27 B 0500 plakalı inşaat işçilerini taşıyan servis, yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkaran Gaziantep'ten Nurdağı istikametine ilerleyen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

2 GENÇ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan işçi servisinde akraba oldukları öğrenilen inşaat işçisi 15 yaşındaki Mehmet Çelik ve 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu hayatını kaybederken 1'i ağır 7 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırırken hayatını kaybeden ve akraba olduğu öğrenilen gençlerin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Hayatını kaybeden inşaat işçisi akraba gençlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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