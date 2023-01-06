Video Yaşam Gaziantep'te kaçak çay baskını: 1 gözaltı | Video
Gaziantep'te kaçak çay baskını: 1 gözaltı | Video

Gaziantep'te kaçak çay baskını: 1 gözaltı | Video

06.01.2023 | 14:58

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Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen baskında çuvallar içerisinde saklanan toplam 1 ton 295 kilo kaçak çay ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine baskın düzenledi. Ekipler yaptığı aramada çuvallar içerisinde gizlenen toplam 1 ton 295 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Ekipler iş yeri sahibini gözaltına alınırken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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