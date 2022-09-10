Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı! | Video
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Sosyal medyada yer alan videoda "şehitlikte sayısız mezar kazılıyor" iddialarında bulunan şahıs gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı çıkan şahsın, provokatör olduğu duyuruldu.
PROVOKATÖR DETAYI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Gaziantep'te toplu mezar kazılıyor iddiasında bulunan M.H.'nin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şahsın kelepçeli fotoğrafını da paylaşan Kardaş, "Gaziantep'te toplu mezar kazılıyor, iddiasında bulunan provokatör yakalandı. Provokatör M.H. isimli şahsın; tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik vb. gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi" ifadelerini kullandı.