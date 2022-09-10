Video Yaşam Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı! | Video
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı! | Video

Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı! | Video

10.09.2022 | 22:07

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Sosyal medyada yer alan videoda "şehitlikte sayısız mezar kazılıyor" iddialarında bulunan şahıs gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı çıkan şahsın, provokatör olduğu duyuruldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep'te iş makinaları ile mezar kazma ve boş mezarların bulunduğu görüntüleri ''Gaziantep Şehitlik'te sayısız mezar kazılıyor'' iddiasıyla sosyal medyada paylaşan şahsın M.H. olduğu belirlenirken, şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ''tehdit, hakaret, şantaj, mala zarar verme, kasten yaralama, örgüt kurma hırsızlık, yankesicilik gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.

PROVOKATÖR DETAYI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Gaziantep'te toplu mezar kazılıyor iddiasında bulunan M.H.'nin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şahsın kelepçeli fotoğrafını da paylaşan Kardaş, "Gaziantep'te toplu mezar kazılıyor, iddiasında bulunan provokatör yakalandı. Provokatör M.H. isimli şahsın; tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik vb. gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi" ifadelerini kullandı.

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