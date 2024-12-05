Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti | Video
Gaziantep'te taksi şoförlüğü yapan ve uğradığı silahlı saldırı da ağır yaralanan 68 yaşındaki Salih Yazgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yazgan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yazgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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