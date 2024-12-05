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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti | Video

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti | Video

05.12.2024 | 14:54

Gaziantep'te taksi şoförlüğü yapan ve uğradığı silahlı saldırı da ağır yaralanan 68 yaşındaki Salih Yazgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Şehitkamil ilçesinin 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karacaahmet Mahallesi'nde ikamet eden ve taksi şoförlüğü yapan Salih Yazgan, sabah saatlerinde bir yakınlarının taziyesine gitmek 8 Şubat Mahallesi'nde ikamet eden oğlunu almaya gitti. Yazgan, oğlunu evinin önünde beklediği esnada araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Yazgan, ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yazgan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yazgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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