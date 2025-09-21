Video Yaşam Gaziantep'te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video
Gaziantep'te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video

Gaziantep'te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video

21.09.2025 | 09:57

Gaziantep'te 4 taksici, müşteri alma meselesi nedeniyle sıkıştırdıkları başka bir taksiciyi darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası saldırgan 4 taksici tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 19 Eylül tarihinde Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 taksi şoförü, müşteri alma meselesi nedeniyle önünü kestikleri bir başka taksici ile önce tartıştılar sonra da darp ettiler. Taksiciler meslektaşlarını tarif etme ve an ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde arayanla taksicinin darp edilmiş anları yer aldı.

MESLEKTAŞLARINI DARP EDEN 4 TAKSİCİ TUTUKLANDI
Olay sonrası çalışma yapan emniyet müdürlüğü ekipleri, meslektaşlarını darp eden 4 taksiciyi yakaladı. Yakalanan taksiciler, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ: "GEREĞİ YAPILDI"
Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "19.09.2025 tarihinde yolcu alma meselesi yüzünden bir taksi şoförünü darp ve gasp eden 4 şüpheli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yakalanmış ve tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video 00:41
Gaziantep'te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video 21.09.2025 | 09:57
Rize’de yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması faciaya neden oluyordu | Video 00:28
Rize'de yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması faciaya neden oluyordu | Video 21.09.2025 | 08:44
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler arasında kavga | Video 05:22
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler arasında kavga | Video 21.09.2025 | 08:44
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 00:27
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 21.09.2025 | 08:43
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 00:40
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 21.09.2025 | 08:43
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video 01:20
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video 21.09.2025 | 08:43
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 21:16
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 20.09.2025 | 18:38
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı 19:51
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı 20.09.2025 | 18:35
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 00:38
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 20.09.2025 | 16:30
İstanbul’da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti 02:53
İstanbul'da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti 20.09.2025 | 15:14
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 03:00
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 20.09.2025 | 15:10
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim’de İstanbul’da! 00:48
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim'de İstanbul'da! 20.09.2025 | 11:31
Beşiktaş’ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 01:02
Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 20.09.2025 | 11:25
Kağıthane’de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı! 04:28
Kağıthane'de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı! 20.09.2025 | 11:17
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 00:51
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 20.09.2025 | 11:00
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 02:49
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 20.09.2025 | 10:46
İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyi boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki şüpheli kamerada! 01:00
İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyi boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki şüpheli kamerada! 20.09.2025 | 09:53
Rize’de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 02:27
Rize'de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 20.09.2025 | 09:34
Beyoğlu’nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti 00:51
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti 20.09.2025 | 08:43
Bursa’da 15 yıl hapis cezasıyla aranan çocuk cinsel istismarcısı 33 yaşındaki sapık yakalandı 00:21
Bursa'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan çocuk cinsel istismarcısı 33 yaşındaki sapık yakalandı 20.09.2025 | 08:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY