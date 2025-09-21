Gaziantep'te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video 21.09.2025 | 09:57 Gaziantep'te 4 taksici, müşteri alma meselesi nedeniyle sıkıştırdıkları başka bir taksiciyi darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası saldırgan 4 taksici tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 19 Eylül tarihinde Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 taksi şoförü, müşteri alma meselesi nedeniyle önünü kestikleri bir başka taksici ile önce tartıştılar sonra da darp ettiler. Taksiciler meslektaşlarını tarif etme ve an ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde arayanla taksicinin darp edilmiş anları yer aldı.

MESLEKTAŞLARINI DARP EDEN 4 TAKSİCİ TUTUKLANDI

Olay sonrası çalışma yapan emniyet müdürlüğü ekipleri, meslektaşlarını darp eden 4 taksiciyi yakaladı. Yakalanan taksiciler, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ: "GEREĞİ YAPILDI"

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "19.09.2025 tarihinde yolcu alma meselesi yüzünden bir taksi şoförünü darp ve gasp eden 4 şüpheli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yakalanmış ve tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.