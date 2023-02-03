Gaziantep'te tefeci operasyonu: 7 gözaltı | Video 03.02.2023 | 09:27 Gaziantep'te, faiz karşılığı para verdiği vatandaşa zorla senet imzalatarak iş yerine el koymaya çalışan 7 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, faiz karşılığı para verdiği vatandaşa zorla senet imzalatarak önce tehdit eden, ardından da iş yerine el koymaya çalışan 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli makamlarca tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.