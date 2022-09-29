Gerger'de hint keneviri ele geçirildi | Video

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Jandarma ekipleri Adıyaman’ın Gerger ilçesinde tarla ve evin bahçesine kenevir bitkisi eken 2 kişiden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, şahıslara ait ev ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada 45 kök kenevir bitkisi, 11 kilo 130 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet fişek ele geçirildi.
Ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.B. isimli zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.