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OTOMATİK OYNAT
06:06
Geri dönüşümün isimsiz kahramanları | Video 29.11.2022 | 12:16
00:58
PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon! 50 gözaltı | Video 29.11.2022 | 12:16
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Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü anne ve kızına çarptı | Video 29.11.2022 | 11:28
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Ev hanımlarını "sabun paketleme işi" ile dolandırdılar | Video 29.11.2022 | 11:17
01:10
Uşak’ta 11 ayda 96 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 29.11.2022 | 11:17
09:04
Şanlıurfa’da eski damat dehşeti! Kayınvalidesinin evini ateşe verdi | Video 29.11.2022 | 10:21
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Kasım 2022 Salı atv izle! 29.11.2022 | 10:30
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Düdüklü tencere bomba gibi patladı | Video 29.11.2022 | 10:02
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Silivri'de aniden yola çıkan ata otomobil çarptı: 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 09:50
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Trafikte yol verme kavgası ringleri aratmadı! O anlar kamerada | Video 29.11.2022 | 09:40
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03:58
Huzurevinde nikah... İkinci bahara yelken açtılar | Video 29.11.2022 | 09:31
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DHKP/C'nin Türkiye sözde sorumlusu adliyeye sevk edildi | Video 29.11.2022 | 09:31
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Vicdansız sürücü, köpeğin üzerinden geçti | Video 29.11.2022 | 08:45
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Yavru kediyi işkence yaparak öldürdüler | Video 29.11.2022 | 08:45
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İzmir Kemalpaşa'da 3 araçlı kaza: 1'i bebek 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 08:47
Kayseri’de atıkların sağlıklı bir şekilde ayrıştırılmasıyla yeniden ham maddeye dönüştüğü Kocasinan Geri Dönüşüm Tesisi’nde çalışan 18 kadın, her gün 400 bin kişinin ürettiği çöplerle yılmadan mücadele ediyor. Yılda 8 bin ton çöpü ayrıştıran geri dönüşümün gizli kahramanları, 50 milyon liralık orijinal ham madde tasarrufunun yanı sıra 57 bin ağacı ise kesilmekten kurtarıyor. SABAH, Anadolu’nun en modern geri dönüşüm tesisinde geri dönüşümün isimsiz kahramanlarının 1 gününü fotoğrafladı.