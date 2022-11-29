Video Yaşam Geri dönüşümün isimsiz kahramanları | Video
Geri dönüşümün isimsiz kahramanları | Video

Geri dönüşümün isimsiz kahramanları | Video

29.11.2022 | 12:16

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Kayseri’de atıkların sağlıklı bir şekilde ayrıştırılmasıyla yeniden ham maddeye dönüştüğü Kocasinan Geri Dönüşüm Tesisi’nde çalışan 18 kadın, her gün 400 bin kişinin ürettiği çöplerle yılmadan mücadele ediyor. Yılda 8 bin ton çöpü ayrıştıran geri dönüşümün gizli kahramanları, 50 milyon liralık orijinal ham madde tasarrufunun yanı sıra 57 bin ağacı ise kesilmekten kurtarıyor. SABAH, Anadolu’nun en modern geri dönüşüm tesisinde geri dönüşümün isimsiz kahramanlarının 1 gününü fotoğrafladı.

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