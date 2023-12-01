Video Yaşam Gezen Adam operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Gezen Adam operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Gezen Adam operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi | Video

01.12.2023 | 12:15

İnternet üzerinden maddi değeri büyük ikinci el ürün satan kişileri satın almak vaadiyle dolandıran kişilere yönelik 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheli bu gün adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla yürütülen ve yaklaşık iki aylık projeli çalışma çerçevesinde ikinci el satış sitelerinden ürün satışı sırasında kargolarda maddi değeri yüksek dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik ürünlere yönelik maddi değeri yaklaşık 10 milyon TL olan ve 250 den fazla nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştirilen 11 şüpheliye yönelik Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Kendilerine 'Gezen Adam' lakabı takan çete üyeleri, internet siteleri üzerinden satışa sunulan maddi değeri yüksek bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri satın alma vaadiyle satıcıyla irtibata geçtikleri, ürünü alacaklarını söyleyerek yaşadığı illerde bulunan satıcının tanıdıklardı adına kargoya vermelerini istedi. Zanlılar daha sonra kargo alıcılarıyla irtibata geçip kargo şirketinden arama süsü verilerek teslim kodlarını temin edip kargo şirketinden ürünü alarak dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemle 250'den fazla dolandırıcılık olayında yaklaşık 10 milyon lira değerinde gelir sağladıklarını belirlendi.

4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheliler Avanos Adliyesine sevk edildi.

"OĞLUNUN NASIL KANDIRILDIĞINI ANLATTI"
Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden birisinin babası Tuncay Üstündağ oğlunun çete tarafından kandırılarak olayda adının geçtiğini iddia etti. Ankara'da ikamet ettiklerini söyleyen Üstündağ, "Bu namussuzlar yüzünden oğlum mağdur edildi. Elebaşlarını bizzat kendim yakalayarak emniyete teslim ettim. Oğlum kafede otururken çete liderinin bir arkadaşı oğluma gelerek Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir kargo var onu almaya gitmem lazım. Ama telefonum da yok arabamda yok. Oraya beraber gitsek de senin telefonunu kullansam olur mu diyerek oğlumu bu işe dahil ediyor. Gelen kişi bu işin elebaşı Çağrı Ö. İle sürekli oğlumun telefonundan irtibat kuruyor. Oğlum bu işte mağdurdur. Biz devletimizin yanındayız. Kahrolsun kötüler" şeklinde konuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gezen Adam operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02:56
Gezen Adam operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01.12.2023 | 12:15
Trabzon’dan kahreden haber! Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denize aranıyordu... | Video 01:28
Trabzon'dan kahreden haber! Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denize aranıyordu... | Video 01.12.2023 | 11:29
Siverek’te vinç şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı | Video 01:44
Siverek’te vinç şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı | Video 01.12.2023 | 10:41
Belaruslu ünlü top model Polli Cannabis kayıp mücevherlerinin peşinde | Video 06:41
Belaruslu ünlü top model Polli Cannabis kayıp mücevherlerinin peşinde | Video 01.12.2023 | 10:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2023 Cuma atv izle! | Video 05:53
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2023 Cuma atv izle! | Video 01.12.2023 | 10:18
Ümraniye’de yangında mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı | Video 03:52
Ümraniye'de yangında mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı | Video 01.12.2023 | 09:58
Sivas’ta araç takla attı: 2 yaralı | Video 01:23
Sivas'ta araç takla attı: 2 yaralı | Video 01.12.2023 | 10:09
Kars’ta silah imalathanesine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 00:39
Kars’ta silah imalathanesine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 01.12.2023 | 10:09
Osmaniye’de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:48
Osmaniye’de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 01.12.2023 | 09:24
Motosiklet ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı, kaza anı kamerada | Video 00:13
Motosiklet ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı, kaza anı kamerada | Video 01.12.2023 | 09:05
Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın: 1 ağır yaralı | Video 03:24
Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın: 1 ağır yaralı | Video 01.12.2023 | 09:04
Tekirdağ ve İstanbul’da uyuşturucuya dev operasyon: 11 gözaltı | Video 01:15
Tekirdağ ve İstanbul'da uyuşturucuya dev operasyon: 11 gözaltı | Video 01.12.2023 | 09:04
Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı böyle çarptı | Video 00:40
Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı böyle çarptı | Video 01.12.2023 | 09:04
Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Sevgilisini yıllar sonra kavuştuğu oğluna tercih etti! 03:46
Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Sevgilisini yıllar sonra kavuştuğu oğluna tercih etti! 30.11.2023 | 21:36
Ekşi Sözlük’te pedofili skandalı! İğrenç mesajlar ve görüntüler | Video 00:19
Ekşi Sözlük’te pedofili skandalı! İğrenç mesajlar ve görüntüler | Video 30.11.2023 | 16:22
Tokat’ın çiçek seralarından renk cümbüşü: Ayda 15 milyon kazandırıyor | Video 05:59
Tokat'ın çiçek seralarından renk cümbüşü: Ayda 15 milyon kazandırıyor | Video 30.11.2023 | 14:51
Kesik baş cinayetinde karar | Video 02:25
"Kesik baş" cinayetinde karar | Video 30.11.2023 | 14:24
Sahilde bulunan mont ve telefonun Emir Berke Aşık’a ait olduğu öğrenildi | Video 07:06
Sahilde bulunan mont ve telefonun Emir Berke Aşık'a ait olduğu öğrenildi | Video 30.11.2023 | 14:51
Marketten cips çalan sevimli köpek kamerada | Video 02:25
Marketten cips çalan sevimli köpek kamerada | Video 30.11.2023 | 14:24
Gasp edilen taksiciye öldüresiye dayak kamerada | Video 01:16
Gasp edilen taksiciye öldüresiye dayak kamerada | Video 30.11.2023 | 14:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA