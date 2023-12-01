Gezen Adam operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi | Video
İnternet üzerinden maddi değeri büyük ikinci el ürün satan kişileri satın almak vaadiyle dolandıran kişilere yönelik 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheli bu gün adliyeye sevk edildi.
Kendilerine 'Gezen Adam' lakabı takan çete üyeleri, internet siteleri üzerinden satışa sunulan maddi değeri yüksek bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri satın alma vaadiyle satıcıyla irtibata geçtikleri, ürünü alacaklarını söyleyerek yaşadığı illerde bulunan satıcının tanıdıklardı adına kargoya vermelerini istedi. Zanlılar daha sonra kargo alıcılarıyla irtibata geçip kargo şirketinden arama süsü verilerek teslim kodlarını temin edip kargo şirketinden ürünü alarak dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemle 250'den fazla dolandırıcılık olayında yaklaşık 10 milyon lira değerinde gelir sağladıklarını belirlendi.
4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheliler Avanos Adliyesine sevk edildi.
"OĞLUNUN NASIL KANDIRILDIĞINI ANLATTI"
Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden birisinin babası Tuncay Üstündağ oğlunun çete tarafından kandırılarak olayda adının geçtiğini iddia etti. Ankara'da ikamet ettiklerini söyleyen Üstündağ, "Bu namussuzlar yüzünden oğlum mağdur edildi. Elebaşlarını bizzat kendim yakalayarak emniyete teslim ettim. Oğlum kafede otururken çete liderinin bir arkadaşı oğluma gelerek Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir kargo var onu almaya gitmem lazım. Ama telefonum da yok arabamda yok. Oraya beraber gitsek de senin telefonunu kullansam olur mu diyerek oğlumu bu işe dahil ediyor. Gelen kişi bu işin elebaşı Çağrı Ö. İle sürekli oğlumun telefonundan irtibat kuruyor. Oğlum bu işte mağdurdur. Biz devletimizin yanındayız. Kahrolsun kötüler" şeklinde konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:56
01:28
01:44
Siverek’te vinç şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı | Video 01.12.2023 | 10:41
06:41
05:53
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2023 Cuma atv izle! | Video 01.12.2023 | 10:18
03:52
Ümraniye'de yangında mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı | Video 01.12.2023 | 09:58
01:23
Sivas'ta araç takla attı: 2 yaralı | Video 01.12.2023 | 10:09
00:39
00:48
00:13
03:24
Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın: 1 ağır yaralı | Video 01.12.2023 | 09:04
01:15
Tekirdağ ve İstanbul'da uyuşturucuya dev operasyon: 11 gözaltı | Video 01.12.2023 | 09:04
00:40
Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı böyle çarptı | Video 01.12.2023 | 09:04
03:46
00:19
Ekşi Sözlük’te pedofili skandalı! İğrenç mesajlar ve görüntüler | Video 30.11.2023 | 16:22
05:59
02:25
"Kesik baş" cinayetinde karar | Video 30.11.2023 | 14:24
07:06
02:25
Marketten cips çalan sevimli köpek kamerada | Video 30.11.2023 | 14:24
01:16
Gasp edilen taksiciye öldüresiye dayak kamerada | Video 30.11.2023 | 14:52