Girdiği markette sevdiği şarkıyı duyunca böyle dans etti... O görüntü izlenme rekoru kırdı | Video

Denizli'de alışveriş yapmak için markete giren yaşlı kadın, sevdiği müziğin çalındığını duyunca reyonların arasını sahneye çevirdi. Çalışanın gözleri önünde ceketini çıkarıp bir genç gibi bale yapmaya başlayan yaşlı kadın, ayaklarını yere paralel açarak bitirdiği şovunda gözlerin pasını sildi.