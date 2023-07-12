Gölgede dinlenen köpeğe taş attı | Video 12.07.2023 | 08:45 Diyarbakır’da kaldırım kenarında uyuyarak dinlenen sokak köpeğine taş atan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişi, telefonla konuşurken kaldırım kenarında uyuyan bir köpeğe yerden taş alarak yaklaştı. Şahıs, bir elinde telefonla konuşurken diğer elinde aldığı kaldırım taşını sert bir şekilde uyuyan köpeğe fırlattı. Taşın kafasına isabet etmesiyle canı yanan köpek, can havliyle inleyerek hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların şikayetçi olduğu o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.