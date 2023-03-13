Gölköy Baraj Gölü tamamen doldu | Video 13.03.2023 | 10:59 BOLU'nun içme suyu kaynağı Gölköy Baraj Gölü'nde doluluk oranı son yağmurlar ve karların erimesi sonucu yüzde 100'e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu'da son yağmurlar ve karların erimesinin ardından barajı besleyen Mudurnu ve Abant derelerinin debisi arttı. Derelerin beslediği kentin içme suyu kaynağı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi arttı. Gölde geçen yıl Mart ayında yüzde 80 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 100 olarak ölçüldü. Gölde 21 milyon metreküp su olduğu belirtildi.