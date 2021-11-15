Görenler şaşkına döndü... Seyir halindeki sürücünün saçını kesen kadın kamerada | Video
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Yoğun trafikte ilerleyen aracın içindeki kadın yolcu şoförün saçını tıraş etti.