Guinness’e 11'inci kez adını yazdırmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı!
02.11.2025 | 22:50
ATV’nin beğeniyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bugün yine heyecan dolu performanslara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’e bu hafta Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na 11'inci kez adını yazdıran Osman Gürcü, konuk oldu. Yarışmacı başarılı bir performans sergiledi. Bakın yarışmacı hangi soruda risk aldı.
