Güngören’de 5 katlı binada yangın paniği | Video

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Güngören’de beş katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ise hastaneye kaldırıldı.
"YANGIN TÜPÜNÜ ALIP MÜDAHALE ETTİM"
Yangına müdahale eden Yunus Yiğit "Mağazadan baktım sesler çıkıyor. Yangın tüpünü alıp koşup müdahale ettim. İçerde tüp olduğunu duyunca geri çekildim. İtfaiyeler geldi. Burada birileri bayılmıştı. İçerde teyzeyi alıp çıkardık. Ambulans aldı götürdü teyzeyi. Teyze hafif yaralıydı" dedi.