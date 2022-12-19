Video Yaşam Güngören’de 5 katlı binada yangın paniği | Video
Güngören’de 5 katlı binada yangın paniği | Video

Güngören’de 5 katlı binada yangın paniği | Video

19.12.2022 | 14:46

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Güngören’de beş katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ise hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Evde mahsur kalan Azime Şen isimli yaşlı kadın vatandaşlar tarafından kurtarılırken bina sakinleri ise kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"YANGIN TÜPÜNÜ ALIP MÜDAHALE ETTİM"
Yangına müdahale eden Yunus Yiğit "Mağazadan baktım sesler çıkıyor. Yangın tüpünü alıp koşup müdahale ettim. İçerde tüp olduğunu duyunca geri çekildim. İtfaiyeler geldi. Burada birileri bayılmıştı. İçerde teyzeyi alıp çıkardık. Ambulans aldı götürdü teyzeyi. Teyze hafif yaralıydı" dedi.

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