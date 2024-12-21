Video Yaşam Güngören’de kontrolden çıkan aracın mağazaya girdiği anlar kamerada | Video
Güngören’de kontrolden çıkan aracın mağazaya girdiği anlar kamerada | Video

Güngören’de kontrolden çıkan aracın mağazaya girdiği anlar kamerada | Video

21.12.2024 | 14:57

Güngören’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerindeki giyim mağazasına daldı. Olayda yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 10.00 sıralarında Güngören General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Ardından cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasına daldı. İş yerindeki vitrin camlarının kırılma sesini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Ardından vatandaşlar şoka uğrayan araç sahibinin korkup titrediğini görüp araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Her hangi bir yaralanma olmazken, kaza sonrası mağazada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası araç, çekici yardımı ile kaldırılırken dükkanda maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da tarlada iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı | Video 01:01
Diyarbakır’da tarlada iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı | Video 21.12.2024 | 15:41
14 yaşındaki sürücünün cipiyle otomobile çarptığı anlar kamerada: 1 ölü | Video 01:57
14 yaşındaki sürücünün cipiyle otomobile çarptığı anlar kamerada: 1 ölü | Video 21.12.2024 | 14:57
Güngören’de kontrolden çıkan aracın mağazaya girdiği anlar kamerada | Video 04:19
Güngören’de kontrolden çıkan aracın mağazaya girdiği anlar kamerada | Video 21.12.2024 | 14:57
Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü, 1 kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı | Video 02:10
Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü, 1 kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı | Video 21.12.2024 | 13:07
Çatalca’da bir işletmeden kaçan deve kuşları ortalığı birbirine kattı! Kaçış anları kamerada | Video 04:21
Çatalca’da bir işletmeden kaçan deve kuşları ortalığı birbirine kattı! Kaçış anları kamerada | Video 21.12.2024 | 12:31
SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü! 1 ölü | Video 01:10
SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü! 1 ölü | Video 21.12.2024 | 11:10
Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 18 yaralı | Video 04:08
Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 18 yaralı | Video 21.12.2024 | 11:00
Çatıdan düşen kar kütlesini görüntülemek isterken az kalsın altında kalıyordu! O anlar kamerada | Video 01:06
Çatıdan düşen kar kütlesini görüntülemek isterken az kalsın altında kalıyordu! O anlar kamerada | Video 21.12.2024 | 11:00
’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: Evden çıkanlar şoke etti! Nil timsahı, anakonda yılanı... | Video 00:21
'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: Evden çıkanlar şoke etti! Nil timsahı, anakonda yılanı... | Video 21.12.2024 | 10:38
Mersin’de hırsızlık suçundan aranan 27 firari yakalandı | Video 00:51
Mersin'de hırsızlık suçundan aranan 27 firari yakalandı | Video 21.12.2024 | 10:35
Şanlıurfa’da evde çıkan yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 01:42
Şanlıurfa’da evde çıkan yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 20.12.2024 | 17:06
Dünürler mahkemelik oldu, Adliye’de yumruklar havada uçuştu | Video 01:45
Dünürler mahkemelik oldu, Adliye'de yumruklar havada uçuştu | Video 20.12.2024 | 16:39
Motosiklete çarpıp kaçtı, kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı | Video 01:48
Motosiklete çarpıp kaçtı, kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı | Video 20.12.2024 | 16:19
Kayseri’de 120 kilo kaçak tütün yakalandı | Video 00:46
Kayseri'de 120 kilo kaçak tütün yakalandı | Video 20.12.2024 | 15:36
Sivas’ta acı olay! Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti | Video 01:10
Sivas'ta acı olay! Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti | Video 20.12.2024 | 14:49
Bursa merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı | Video 01:42
Bursa merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı | Video 20.12.2024 | 14:22
Kazaya karışan otomobil tramvay yoluna devrildi, facianın eşiğinden dönüldü | Video 03:09
Kazaya karışan otomobil tramvay yoluna devrildi, facianın eşiğinden dönüldü | Video 20.12.2024 | 13:33
Tarihi eser görünümlü altın dolandırıcılığı: 12 tutuklama | Video 01:13
Tarihi eser görünümlü altın dolandırıcılığı: 12 tutuklama | Video 20.12.2024 | 12:04
Minik bedenler SMA’yı yendi | Video 00:11
Minik bedenler SMA’yı yendi | Video 20.12.2024 | 11:54
Yusufeli’nde yol kapandı; Borçka’daki heyelan anı kamerada! | Video 02:34
Yusufeli'nde yol kapandı; Borçka'daki heyelan anı kamerada! | Video 20.12.2024 | 11:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA