Güngören’de kontrolden çıkan aracın mağazaya girdiği anlar kamerada | Video
Güngören’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerindeki giyim mağazasına daldı. Olayda yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Her hangi bir yaralanma olmazken, kaza sonrası mağazada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası araç, çekici yardımı ile kaldırılırken dükkanda maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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