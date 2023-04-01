Video Yaşam Habur Sınır Kapısı'nda akü içine gizlenmiş cep telefonları yakalandı | Video
Habur Sınır Kapısı'nda akü içine gizlenmiş cep telefonları yakalandı | Video

Habur Sınır Kapısı'nda akü içine gizlenmiş cep telefonları yakalandı | Video

01.04.2023 | 11:56

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı’nda ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir aracın akü kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette 66 adet cep telefonu ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Habur'da gerçekleştirdiği operasyonda kaçakçıların denediği bir yöntemi daha ortaya çıkardı. Ekiplerce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak amacıyla Irak'tan Habur Gümrük Sahasına gelen yabancı uyruklu bir şahsın idaresindeki araç riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Tarama esnasında görüntülerin analiz edilmesiyle araçta şüpheli yoğunluk bulunduğu tespiti edildi. Ardından araç ekipler tarafından detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı. Bu esnada sürücünün araçta herhangi kaçak bir eşya olmadığını ileri sürmesine rağmen, hangarda gerçekleştirilen detaylı aramada akü kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette çok sayıda cep telefonu olduğu ortaya çıkarıldı.

Akü içerisine titizlikle yerleştirildiği görülen telefonların son model olduğu anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçıların oyununu bozduğu operasyon neticesinde toplam 66 adet cep telefonu ele geçirilirken, piyasa değerinin 555 bin Türk Lirası olduğu belirlenen cep telefonlarına el konuldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Habur Sınır Kapısı’nda akü içine gizlenmiş cep telefonları yakalandı | Video 01:00
Habur Sınır Kapısı'nda akü içine gizlenmiş cep telefonları yakalandı | Video 01.04.2023 | 11:56
Arnavutköy’de alev alan araç böyle görüntülendi | Video 00:21
Arnavutköy’de alev alan araç böyle görüntülendi | Video 01.04.2023 | 11:53
Beylikdüzü’nde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü boş araziye uçtu | Video 01:49
Beylikdüzü'nde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü boş araziye uçtu | Video 01.04.2023 | 11:08
İşçiler ile şef arasında yaşanan silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 01:08
İşçiler ile şef arasında yaşanan silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 01.04.2023 | 10:40
İstanbul’da 30 milyon liralık araç geri manevra yapan sürücü motosikletli kuryeyi çarpıp devirdi | Video 05:53
İstanbul’da 30 milyon liralık araç geri manevra yapan sürücü motosikletli kuryeyi çarpıp devirdi | Video 01.04.2023 | 10:31
Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine ’kokusuz aseton’ atıp uyutarak dolandırmışlar | Video 06:16
Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar | Video 01.04.2023 | 10:29
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar! | Video 01:11
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar! | Video 01.04.2023 | 10:20
Adana’da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:32
Adana'da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı | Video 01.04.2023 | 10:19
Balıkesir’de bir kişi başından vurularak öldürüldü | Video 00:39
Balıkesir’de bir kişi başından vurularak öldürüldü | Video 01.04.2023 | 10:19
Trabzon Of’ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | video 04:51
Trabzon Of'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | video 01.04.2023 | 09:34
İstanbul’da beyzbol sopalı park kavgası kamerada | Video 01:02
İstanbul’da beyzbol sopalı park kavgası kamerada | Video 01.04.2023 | 09:58
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı | Video 00:51
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı | Video 01.04.2023 | 09:29
Nisan ayında beyaza bürünen Kars böyle görüntülendi | Video 03:54
Nisan ayında beyaza bürünen Kars böyle görüntülendi | Video 01.04.2023 | 09:29
İYİ Parti İstanbul İl Binası’na isabet eden kurşunlarla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyette 00:31
İYİ Parti İstanbul İl Binası’na isabet eden kurşunlarla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyette 31.03.2023 | 20:16
Bakan Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Kılıçdaroğlu’ndan yavrularınızı isteyin 01:40
Bakan Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Kılıçdaroğlu'ndan yavrularınızı isteyin 31.03.2023 | 18:58
Elazığ’da dilenci operasyonu... Kimi ev aradığını söyledi, kimi de lavabolara saklandı | Video 05:24
Elazığ’da dilenci operasyonu... Kimi ev aradığını söyledi, kimi de lavabolara saklandı | Video 31.03.2023 | 15:27
Samsun’da 22 metrelik köprü karadan yürütüldü | Video 02:54
Samsun'da 22 metrelik köprü karadan yürütüldü | Video 31.03.2023 | 16:15
37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 00:52
37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 31.03.2023 | 16:16
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 bin 280 adet uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:45
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 bin 280 adet uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 31.03.2023 | 16:15
Kazada kaybettiği oğlunu toprağa veren acılı babadan yürek yakan sözler: Yüzünü son kez göremedim... | Video 05:50
Kazada kaybettiği oğlunu toprağa veren acılı babadan yürek yakan sözler: "Yüzünü son kez göremedim..." | Video 31.03.2023 | 15:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA