Habur Sınır Kapısı'nda akü içine gizlenmiş cep telefonları yakalandı | Video
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı’nda ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir aracın akü kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette 66 adet cep telefonu ele geçirildi.
Akü içerisine titizlikle yerleştirildiği görülen telefonların son model olduğu anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçıların oyununu bozduğu operasyon neticesinde toplam 66 adet cep telefonu ele geçirilirken, piyasa değerinin 555 bin Türk Lirası olduğu belirlenen cep telefonlarına el konuldu.
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