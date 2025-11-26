Video Yaşam Hafta sonu yağış var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video
Hafta sonu yağış var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video

Hafta sonu yağış var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video

26.11.2025 | 09:06

Hafta sonu şiddetli yağış bekleniyor. Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu yağış var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
26.11.2025 | 09:06
