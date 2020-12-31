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Hakkari Valisi İdris Akbıyık "Bu yıl teröre katılım olmadı" | Video

Hakkari Valisi İdris Akbıyık
31.12.2020 | 09:14

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bu yıl içinde teröre katılım olmadığını belirterek, “68 terörist etkisiz hale getirilirken, 37’si ise teslim olmuştur” dedi.

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Valilik toplantı salonunda ildeki gazetecilerle bir araya gelen Vali Akbıyık, 2020 yılında il özel idaresi, belediye, sağlık, milli eğitim, karayolları, DSİ ve birçok kurumun yaptığı hizmetlere değinerek devletin bölgede büyük bir yatırım atağı başlattığını söyledi. Hakkari'de birçok ilke imza atıldığını ifade eden Vali Akbıyık, bu yıl 25 projeyi hayata geçirdiklerini bertti. Yaklaşık 26 aydır Hakkari'de görev yaptığını söyleyen Vali Akbıyık, "İçişleri Bakanımız yaklaşık 30 defa Hakkari'ye geldi. Hakkari'nin alt ve üstyapısı için neler yapabiliriz bunun için çaba sarf ediyoruz. Hakkari yıllardır terör ve şiddetle anılıyordu, hakikaten şimdi bizim terörle ilgili bir gündemimiz yok. İlk defa 2020 yılında Hakkari'de terör örgütüne katılım olmadı ve bu çok güzel bir gelişme" dedi.


"Hakkari tarihin en huzurlu ve güvenli dönemini yaşıyor"
"Terör ve şiddetin gündemden çıkmasıyla Hakkari halkı normalleşmeye başladı" diyen Vali Akbıyık, şöyle konuştu:
"Bizim şehitlerimiz Irak sınırında ve sınır ötesinde doğal sebeplerdendir. Geçenlerde ırak sınırında çığ düştü, 2 şehidimiz vardı. Terör ve şiddetin gündemden çıkmasıyla Hakkari halkı normalleşmeye başladı. Sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda projeler yapıp hayata geçiriyoruz. 2020 yılında Hakkari bölgesinde yurt içinde 68 terörist etkisiz hale getirilmiş, 37 terörist ise teslim olmuştur. Hakkari tarihin en huzurlu ve güvenli dönemini yaşıyor. Teröristlerin ana karargâhlarını dahi etkisiz hale getirdik. Büyük darbe alan terör, telsiz görüşmelerini dahi yasakladı."


"Bir yılda 2,5 ton eroin ele geçirildi"
Kaçakçılık ve uyuşturucu konularına da değinen Vali Akbıyık, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu bir yıl içinde 2 ton 500 kilogram eroin ele geçirildi. Geçen yıl 900 küsur idi, bu yıl iki kat daha fazla uyuşturucu ele geçirdik" ifadelerini kullandı.


Vali Akbıyık, toplantı sonrasında gazetecilerin yeni yılını kutlayarak değişik hediyeler verdi.

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