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Halı silkeleyen komşuya

Halı silkeleyen komşuya "huzur bozma" davası | Video

24.06.2023 | 16:02

İstanbul Üsküdar’da bir apartmanın üst katında oturan Özgür Ö. halı silkeleyip alt katta oturan komşu Salih Ö.’nün evine pislik doldurunca taraflar adliyelik oldu. Kavga esnasında halının pisliklerine maruz kalan Salih Ö.'nün kayınpederi Ramazan İ., halı silkeleyen Özgür Ö.'ye tekme attı. Tekme atarken ayağındaki ayakkabıyı silahtan sayan savcılık kayınpeder Ramazan İ.’ye “silahla yaralama”, halı silkeleyen komşuya da “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan dava açtı.

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İstanbul Üsküdar'da bir apartmanın üst katında oturan Özgür Ö. halı silkeleyip alt katta oturan komşunun evine pislik doldurunca taraflar adliyelik oldu. İddiaya göre Özgür Ö. geçen yıl şubat ayında evinin camından aşağıya halı silkeliyordu. Durumdan rahatsız olan alt komşu Salih Ö., şikayetini dile getirerek, "Pisliğiniz evime giriyor, çocuğum da rahatsız oluyor" dedi ve evinde meydana gelen pisliğin görüntüsünü aldığı videoyu gösterdi. Halı silkeleyen komşu da "Nefes de mi almayalım, halı silkelerken sizi mi gözetleyeceğiz" diye tepki verdi. İkili apartmanda kavga etmeye başladı.

AYAKTAKİ AYAKKABI SİLAH SAYILDI
Kavga esnasında halının pisliklerine maruz kalan Salih Ö.'nün kayınpederi Ramazan İ., halı silkeleyen Özgür Ö.'ye tekme attı. Taraflar davalık oldu. Savcılık, kayınpeder Ramazan İ.'nin halı silkeleyen üst komşuya tekme attığı sırada ayağında bulunan ayakkabıyı silahtan sayarak kayınpederin "Silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

"HALI SİLKELEYEN KOMŞU HUZUR BOZDU"
Savcılık bunun yanı sıra halı silkeleyen ve darp edilen Özgür Ö.'ye de dava açtı. Üst katta oturması ve aşağıya halı ve çeşitli eşyasını silkelediğini ve bu durumun alt komşu Salih Ö.'ye rahatsızlık verdiğini kaydeden savcılık, halı silkeleyen komşuya "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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