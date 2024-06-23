Haliç sahilinde sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil denize düştü: Sürücü son anda kurtuldu | Video 23.06.2024 | 14:03 Fatih'te bir otomobil, sürücüsünün yol kenarına park etmeye çalıştığı esnada denize düştü. Otomobil içerisinde bulunan sürücü kendini son anda araçtan dışarı atarak kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Caddesi Haliç Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Göl yönetimindeki 34 ABS 704 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün aracını yol kenarına park etmeye çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle denize doğru kaymaya başladı. Aracın kaydığını fark eden Göl, aracını durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Araç sürücüsü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu.

ARACI KURTARMA ÇALIŞMALARINA DALGIÇLARDA DAHİL OLDU

Aracın denize düşmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize düşen aracı kurtarmak çalışmalar devam ederken, polis ekiplerine bağlı dalgıçlarda aracı kurtarmak için çalışmalara dahil oldu.

KAZA SONRASI BİR TEKNE SU ALMAYA BAŞLADI

Yaşanan olay sonrası yürütülen çalışmalarda denize düşen aracın yakınında bulunan bir teknede hasar meydana geldi. Hasar sonrası teknenin su almaya başladığı ve sahibine ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.