Haliç'te yolcu dolu tekneye başka tekne çarptı; kaza kamerada
İstanbul Haliç'te Eyüp İskelesi'ne doğru giden yolcu teknesine başka bir tekne çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, teknelerde hasar oluştu. Kaza anı ise kameraya yansıdı.
Olay, 16 Ocak Perşembe günü saat 09.40 sıralarında Beyoğlu Haliç'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yolcu teknesi Eyüp İskelesi'ne gitmek için sefere başladı. Bir süre sonra yolcu dolu olan tekneye, başka bir tekne çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, teknelerde hasar meydana geldi. Kazanın ardından tekne kaptanı, Kasımpaşa İskelesi'ne yanaşarak yolcuları tahliye etti.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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