Halkalı'da tekstil fabrikasında yangın | Video
Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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