Video Yaşam Halkalı'da tekstil fabrikasında yangın | Video
Halkalı'da tekstil fabrikasında yangın | Video

Halkalı'da tekstil fabrikasında yangın | Video

29.03.2024 | 15:23

Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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