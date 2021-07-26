Video Yaşam Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni "pes" dedirtti | Video

Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni "pes" dedirtti | Video

Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni
26.07.2021 | 11:38

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yaşanan kavgada hayatını kaybeden 61 yaşındaki hamam işletmecisinin şampuan meselesinden çıkan kavgada öldüğü öğrenildi.

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Bolvadin ilçesi Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'ndaki hamamda geçtiğimiz 18 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, iddiaya göre 10 kişilik Durmaz ailesi üyeleri yıkanmak için hamama gitti. Bir süre sonra aile üyeleri ile olayda hayatını kaybeden Hilmi Coşkun ve oğlu Sedat Coşkun arasında kullanılan şampuanın parasının ödenmesi meselesinden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüp hamamın dışına taşındı. İş yeri önünde süren kavgada hamam sahibi Hilmi Coşkun, sırtından aldığı 3 bıçak darbesi ile oğlu Sedat Coşkun ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklanan Coşkun, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

ZANLILARIN EMNİYETTEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından Durmaz ailesi üyesi olan 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinde kavganın şampuan meselesinden çıktığını söylediler. İşletme sahipleri hamamdan çıkan aile üyelerinden kullandığı şampuanın parasını talep etti. Durmaz ailesi üyeleri ise şampuanı kullanmadıklarını, başkasının kullandığını öne sürerek parasını vermek istemeyince aralarında kavga çıktığını söyledikleri iddia edildi.

OLAYA KARIŞAN 10 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Yaşanan kavganın ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bir kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan Mevlüt, Yakup, Mehmet ve Ertuğrul Durmaz tutuklanırken Yakup, Mehmet ve Aytekin Durmaz ile Fevzi K. ve Ali G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayda darp sonucu yaralanan hamam işletmecisinin oğlu Sedat Coşkun'un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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