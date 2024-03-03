Video Yaşam Hasarlı binadan vinçle çıkarılmak istenen fırın yere çakıldı | Video
Hasarlı binadan vinçle çıkarılmak istenen fırın yere çakıldı | Video

Hasarlı binadan vinçle çıkarılmak istenen fırın yere çakıldı | Video

03.03.2024 | 09:43

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan fırıncı Hilmi Kara'nın hasarlı binadan çıkartmak istediği fırın, vinçle taşındığı esnada yere çakılarak kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Asrın felaketinden önce Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde 25 yıldır fırın işletmeciliği yapan Hilmi Kara'nın iş yerinin bulunduğu bina depremde hasar aldı. İş yerinin bulunduğu bina orta hasarlı olan Kara, vinç kiralayarak fırını çıkartmak istedi. Bütün eşyaları sorunsuz bir şekilde taşınan Kara, 150 bin TL değerindeki fırınını vinçle taşıttığı esnada, fırın yere çakıldı. Fırının vinçle çıkarılırken yere düşme anı cep telefonuyla görüntülendi. Olayın şaşkınlığında olan Kara, yere çakılan 150 bin TL fırının yerine eskisinden biraz küçük olacak şekilde 130 bin TL değerinde fırını alarak işine devam etmek istiyor.

"VİNÇLE FIRINI ÇEKİP ÇIKARTIRKEN BİR ANDA YERE DÜŞTÜ"
Fırını hasarlı binadan çıkartmak istediği esnada başına talihsiz olayın geldiğini ifade eden fırıncı Kara, "Vinçle fırını çekip çıkartırken bir anda yere düştü. Yere düşünce fırın dağıldı ve kullanılamaz hale geldi. Yıkılan fırınım 150 bin TL değerindeydi. Yerine yaptıracağım fırın eskisinden küçük olacak fırın da 130 bin TL değerinde olacaktır. Biz taşırken sağlam olacağını düşünüyorduk. Bir anda öyle bir şey olunca biz de üzüldük ve şaşırdık. Bir an önce yaralarımızı sarmak istedik. Tadilatımızı yapmak istedik ama olumsuzluklar peşimizi bırakmıyor" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beytüşşebap’ta tilkinin drone ile imtihanı | Video 01:26
Beytüşşebap'ta tilkinin drone ile imtihanı | Video 03.03.2024 | 11:06
Tüfekle bir kişiyi vurup patpat ile kaçmaya çalışan şahsı polis böyle yakaladı | Video 00:56
Tüfekle bir kişiyi vurup patpat ile kaçmaya çalışan şahsı polis böyle yakaladı | Video 03.03.2024 | 11:06
30 milyar TL dolandıran şebekeden 74’ü tutuklandı | Video 00:41
30 milyar TL dolandıran şebekeden 74'ü tutuklandı | Video 03.03.2024 | 11:06
Tarihi Palu ilçesinde gezen dağ keçileri böyle görüntülendi | Video 00:36
Tarihi Palu ilçesinde gezen dağ keçileri böyle görüntülendi | Video 03.03.2024 | 11:06
Torununun sevgilisiyle planladığı 1 milyon liralık soygunda merdivenden itilen dede öldü | Video 02:08
Torununun sevgilisiyle planladığı 1 milyon liralık soygunda merdivenden itilen dede öldü | Video 03.03.2024 | 11:07
Sipariş ettiği tablet yerine taş geldi | Video 05:42
Sipariş ettiği tablet yerine taş geldi | Video 03.03.2024 | 10:40
Sultan 2. Mahmud’un mirası definecilerin hedefi oldu | Video 06:38
Sultan 2. Mahmud’un mirası definecilerin hedefi oldu | Video 03.03.2024 | 09:43
Hasarlı binadan vinçle çıkarılmak istenen fırın yere çakıldı | Video 03:31
Hasarlı binadan vinçle çıkarılmak istenen fırın yere çakıldı | Video 03.03.2024 | 09:43
Halatla çekilen 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 00:50
Halatla çekilen 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 03.03.2024 | 09:43
ÇEMBER-13’ Operasyonları’nda 3 bin 765 firari yakalandı | Video 01:17
ÇEMBER-13’ Operasyonları'nda 3 bin 765 firari yakalandı | Video 03.03.2024 | 09:03
Hava tankının içerisindeki uyuşturucuları, polis köpeği buldu | Video 01:23
Hava tankının içerisindeki uyuşturucuları, polis köpeği buldu | Video 03.03.2024 | 08:32
Sultangazi’de doğalgaz patlaması! Çocuklar ateş yakıyordu | Video 04:29
Sultangazi’de doğalgaz patlaması! "Çocuklar ateş yakıyordu" | Video 03.03.2024 | 08:32
Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı | Video 01:49
Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı | Video 03.03.2024 | 08:32
Kartal’da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı 04:44
Kartal'da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı 03.03.2024 | 00:09
Evine su taşıyan husumetlisine kurşun yağdırdı 02:49
Evine su taşıyan husumetlisine kurşun yağdırdı 02.03.2024 | 21:40
Sultangazi’de doğal gaz patlaması: Bölgeden alevler yükseldi 00:14
Sultangazi'de doğal gaz patlaması: Bölgeden alevler yükseldi 02.03.2024 | 21:20
Gaziantep’te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı | Video 00:26
Gaziantep’te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı | Video 02.03.2024 | 16:39
Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada: Manevra yapmaya çalışırken araca çarptı | Video 00:43
Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada: Manevra yapmaya çalışırken araca çarptı | Video 02.03.2024 | 14:36
Mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye güvence operasyon: 21 gözaltı | Video 00:50
Mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye güvence operasyon: 21 gözaltı | Video 02.03.2024 | 14:32
Gölbaşı’nda hastanede çalışan sağlık personeli 3 milyon TL değerindeki tıbbi malzemeyi çaldı | Video 00:10
Gölbaşı'nda hastanede çalışan sağlık personeli 3 milyon TL değerindeki tıbbi malzemeyi çaldı | Video 02.03.2024 | 14:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA