Hasta buzağısı 'korkmasın" diye kamyonetin kasasında sarılarak veterinere götürdü | Video
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 13 yaşındaki İlkay Dursun Üçüncü, hasta olan buzağısını "korkmasın" diye veterinere kamyonetin kasasında sarılarak götürdü.
Bu görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve ortaya duygusal anlar çıktı.
Ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığını ifade eden İlkay Dursun Üçüncü, "Babam çoban, koyunları var. Ben de babama yardım ediyorum. Hayvanları çok seviyorum. Dedemin mesleğini devam ettiriyorum. Hem okulumu okuyacağım hem de hayvancılık yaparak aileme destek olacağım. Danam hastalanmıştı. Veterinere götürdük. Hopa'ya kamyonetin arkasına koymuştuk. Korkmaya başladığını gördüm bende yanına çıktım, sarıldım. Veteriner serum filan verdi. Yoksa ölebilirdi. Koyunları da seviyorum. Kaybolunca yada ölünce ağlıyorum. Okuldan gelip ödevimi yaptıktan sonra babama yardım ediyorum" ifadelerini kullandı.
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