Hastanenin otoparkından iki motosiklet çaldı! O anlar kamerada | Video
Adana Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkından motosikletlerden birini kilidini kırarak ,ikincisini ise cip ile çalan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanıp tutuklanan şüpheli, "Görüntülerdeki kişi ben değilim" savunması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Polisin yaptığı çalışmada şüpheli Ümit Y.'nin daha önce Alparslan Türkeş Bulvarı'nda da benzer bir hırsızlığa karıştığı ortaya çıktı. Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Şüpheli "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Hırsızlık yapmadım" dedi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
