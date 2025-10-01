Video Yaşam Hastanenin otoparkından iki motosiklet çaldı! O anlar kamerada | Video
01.10.2025 | 10:25

Adana Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkından motosikletlerden birini kilidini kırarak ,ikincisini ise cip ile çalan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanıp tutuklanan şüpheli, "Görüntülerdeki kişi ben değilim" savunması yaptı.

Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkında aynı gün içinde motosiklet hırsızlıkları yaşandı. 2 hafta önce meydana gelen olayda, Ümit Y. (32), bir motosikletin kilidini kırarak çaldı. Aynı otoparka bir süre sonra cip ile geri dönen zanlı, başka bir motosikleti de aracına yükleyerek olay yerinden ayrıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Polisin yaptığı çalışmada şüpheli Ümit Y.'nin daha önce Alparslan Türkeş Bulvarı'nda da benzer bir hırsızlığa karıştığı ortaya çıktı. Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Şüpheli "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Hırsızlık yapmadım" dedi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
