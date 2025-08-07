Video Yaşam Hatay Dörtyol’da motosiklet kazası: 2 yaralı | Video
07.08.2025 | 08:55

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol ilçesine bağlı Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
