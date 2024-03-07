Hatay İskenderun'da şiddetli yağışla birlikte caddeler göle döndü | Video 07.03.2024 | 06:14 Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sağanak yağışla birlikte caddeler göle dönerken ulaşımda aksamalar oldu. Yoğun yağışlardan dolayı ilçe merkezinde bulunan Prof. Muammer Aksoy Caddesi yağış sonrası trafiğe kapatıldı. Yağışlı havanın yarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.