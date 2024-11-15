Hatay'da 5 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu
Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı hasarlı bina iş makinesinin darbesiyle kağıt gibi yerle bir oldu.
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