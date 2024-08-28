Video Yaşam Hatay'da incir toplayan kadına yılan şoku!
Hatay'da incir toplayan kadına yılan şoku!

Hatay'da incir toplayan kadına yılan şoku!

28.08.2024 | 10:01

Hatay’ın Antakya ilçesinde çiftçilik yapan Süheyla Özkurt, incir toplarken dut ağacı üzerinde 1 buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da yeteri olgunluğa ulaşan incir hasat edilmeye devam ediyor. Sıcaklığın yüksek seviyeye çıktığı bu günlerde yılanlar insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye devam ediyor. Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Süheyla Özkurt, kendi bahçesine incir toplamak için gittiğinde dut ağacı üzerinde engerek yılanıyla karşılaştı. Telefonla çekim yaptığı esnada 1 buçuk metrelik yılanla karşılaşan Özkurt'ın rahat tavırlarıysa dikkat çekti. Görüntüde; incir toplarken yılanı gören Özkurt'un yılanla sohbeti kameraya yansıdı.


"Yılanı aniden görünce çok korktum ve dallara yükselerek gitti"
İncir toplarken yılanla karşılaşan Süheyla Özkurt, "Çiftçilik yapıyorum. İncirleri toplayıp kurutacağım. Geçen yıl kuruttuğum incirleri depremzede vatandaşlara dağıttım. Bu yılki kuruttuğum incirleri satarak çocuklara çanta alacağım. Sosyal medyada için çekim yapıyordum. İncirleri çekerken yanımdaki dut ağacında tüneyen ve güneşlenen bir yılan gördüm. Onu da hemen çektim. Doğamız gereği gerçekten korktum. Yılan zehirliydi. Ben buranın altından 2 defa girip çıktığımda yılanı görmemiştim. Toprak rengine benzeyen engerek yılanıydı. Korktum. Aniden görünce çok korktum. Yılan dallara yükselerek gitti. Yılan dallarda giderken bende onu seyrettim. Yılanla sohbet ettim. Doğasına bıraktım gitti" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bolu’da çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla atma anı kamerada! 01:37
Bolu'da çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla atma anı kamerada! 28.08.2024 | 11:26
Hayvan barınağı derneğine 2’nci dalga... Operasyon bağış adı altında 30 milyon lira aktarılmış 01:10
Hayvan barınağı derneğine 2’nci dalga... Operasyon bağış adı altında 30 milyon lira aktarılmış 28.08.2024 | 11:25
Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:26
Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.08.2024 | 10:52
İstanbul Arnavutköy’de elektrik telleri havai fişek gibi patladı, o anlar kamerada 00:57
İstanbul Arnavutköy'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı, o anlar kamerada 28.08.2024 | 10:39
Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL’lik ziynet eşyası çalmış | Video 01:18
Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış | Video 28.08.2024 | 10:28
Van’da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı | Video 01:18
Van'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı | Video 28.08.2024 | 10:21
Narkotik operasyonlarında yakalanan 34 torbacı tutuklandı | Video 01:38
Narkotik operasyonlarında yakalanan 34 torbacı tutuklandı | Video 28.08.2024 | 10:21
Tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı! O anlar kamerada | Video 00:59
Tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı! O anlar kamerada | Video 28.08.2024 | 09:42
Hatay’da incir toplayan kadına yılan şoku! 02:59
Hatay'da incir toplayan kadına yılan şoku! 28.08.2024 | 10:01
İstanbul’da havalandırma camından giren hırsız 22 telefonu böyle çaldı 03:09
İstanbul'da havalandırma camından giren hırsız 22 telefonu böyle çaldı 28.08.2024 | 09:52
Bursa’da kadına şiddet! Boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı 00:59
Bursa'da kadına şiddet! Boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı 28.08.2024 | 09:56
Oltu’da civciv ilk yardım ile hayata döndürüldü: O anlar kamerada | Video 03:19
Oltu'da civciv ilk yardım ile hayata döndürüldü: O anlar kamerada | Video 28.08.2024 | 09:33
Boşanma aşamasındaki kocası tarafından ayaklarından vuruldu! Olaydan 5 saat önce video çekip yardım istemiş... 06:47
Boşanma aşamasındaki kocası tarafından ayaklarından vuruldu! Olaydan 5 saat önce video çekip yardım istemiş... 28.08.2024 | 09:19
Türkiye’nin konuştuğu katliam! Baba Vesim Şimşek 3 çocuğunu neden katletti? | Video 07:01
Türkiye'nin konuştuğu katliam! Baba Vesim Şimşek 3 çocuğunu neden katletti? | Video 28.08.2024 | 09:20
Saman balyaları arasında uyuşturucu sevkiyatı: 4 tutuklama | Video 01:47
Saman balyaları arasında uyuşturucu sevkiyatı: 4 tutuklama | Video 28.08.2024 | 09:15
Tombalacı Mehmet’e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izlemiş... | Video 01:57
Tombalacı Mehmet'e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izlemiş... | Video 28.08.2024 | 08:46
Bursa’da çıkan orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı | Video 00:22
Bursa’da çıkan orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı | Video 28.08.2024 | 08:40
Fatih’te binanın zemini çöktü... 4. kattaki genç kız alt kata düştü! 00:58
Fatih'te binanın zemini çöktü... 4. kattaki genç kız alt kata düştü! 28.08.2024 | 08:22
Gaziantep’te 10 yaşındaki çocuk gürültü çıkardığı iddiasıyla öldürüldü 03:40
Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuk gürültü çıkardığı iddiasıyla öldürüldü 28.08.2024 | 08:22
Ardahan’da sağanak yağış sele neden oldu 00:54
Ardahan'da sağanak yağış sele neden oldu 28.08.2024 | 08:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA