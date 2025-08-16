Hatay'da kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı
Hatay'da kavurucu sıcak havanın etkisiyle sahibinden kaçan inek denize girerek serinledi, o anlar kameraya yansıdı...
16.08.2025 | 09:44
