Hatay'da kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı 16.08.2025 | 09:44 Hatay'da kavurucu sıcak havanın etkisiyle sahibinden kaçan inek denize girerek serinledi, o anlar kameraya yansıdı...

Kavurucu sıcağın etkili olduğu Hatay'da zaman zaman 45 dereceyi bulan sıcak hava insanları ve hayvanları zorlamaya devam ediyor. Erzin ilçesi Burnaz sahilinde kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Sahibinden kaçan ve sıcak havadan bunalan inek, soluğu denizde aldı. Bir süre boyunca denizde gezinen ineğin o anları sosyal medyada ilgi odağı olurken, bir süre sonra hayvan sahibi tarafından denizden çıkarıldı.