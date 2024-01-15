Video Yaşam Hatay'da trafik kazası! İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı | Video
Hatay'da trafik kazası! İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı | Video

Hatay'da trafik kazası! İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı | Video

15.01.2024 | 09:41

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, İskenderun- Payas karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kavşakta 2 işçi servisinin çarpıştığı kaza sonrası olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 şoför, 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol ilçe hastanesine sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da trafik kazası! İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı | Video 02:41
Hatay'da trafik kazası! İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı | Video 15.01.2024 | 09:41
Germencik’te uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 00:28
Germencik’te uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 15.01.2024 | 09:37
Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde korkutan yangın: Üretim tesisi alev alev yandı | Video 02:49
Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan yangın: Üretim tesisi alev alev yandı | Video 15.01.2024 | 08:29
Sultanbeyli’de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 ölü | Video 02:17
Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 ölü | Video 15.01.2024 | 09:16
Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:46
Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 15.01.2024 | 09:17
Bayburt’ta tek başına dolaşan karaca görüntülendi | Video 00:45
Bayburt’ta tek başına dolaşan karaca görüntülendi | Video 15.01.2024 | 08:46
Fatih’te metruk bina alev alev yandı | Video 02:05
Fatih'te metruk bina alev alev yandı | Video 15.01.2024 | 08:30
Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu | Video 03:07
Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu | Video 15.01.2024 | 08:41
Sobadan yükselen duman yaşlı adamı hastanelik etti | Video 00:53
Sobadan yükselen duman yaşlı adamı hastanelik etti | Video 15.01.2024 | 08:30
İzmir’de sokak ortasındaki silahlı çatışma kamerada | Video 00:46
İzmir'de sokak ortasındaki silahlı çatışma kamerada | Video 15.01.2024 | 08:29
Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 36 gözaltı | Video 00:58
Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 36 gözaltı | Video 15.01.2024 | 08:29
Habur Çayı’nda bulunan otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı 01:46
Habur Çayı’nda bulunan otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı 14.01.2024 | 22:24
Erciş’te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması devam ediyor 01:17
Erciş'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması devam ediyor 14.01.2024 | 22:24
Yüksekova’da faciadan dönüldü: Dağdan düşen kaya parçaları kamerada 01:27
Yüksekova'da faciadan dönüldü: Dağdan düşen kaya parçaları kamerada 14.01.2024 | 19:46
Cihangir’de Türk bayrağını indirme tartışması kamerada | Video 01:57
Cihangir’de Türk bayrağını indirme tartışması kamerada | Video 14.01.2024 | 12:35
Elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın paniği | Video 04:44
Elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın paniği | Video 14.01.2024 | 12:35
Evimden çıkacaksın dedi, öğrencilere sopayla saldırdı | Video 00:20
"Evimden çıkacaksın" dedi, öğrencilere sopayla saldırdı | Video 14.01.2024 | 10:43
Cihangir’de yankesicilik anı kamerada | Video 01:01
Cihangir'de yankesicilik anı kamerada | Video 14.01.2024 | 10:43
Küçükçekmece’de silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti | Video 04:47
Küçükçekmece’de silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti | Video 14.01.2024 | 10:44
Şişli’de tornavidalı “rehinli araç” kavgası kamerada | Video 02:33
Şişli’de tornavidalı “rehinli araç” kavgası kamerada | Video 14.01.2024 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA