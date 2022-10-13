Havalar nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanından açıklama! | Video
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Havalar nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit ayrıntıları A Haber'de anlattı..