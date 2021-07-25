Video Yaşam Helin Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu spor yaptı, ilk yorum Hülya Avşar'dan geldi | Video

Helin Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu spor yaptı, ilk yorum Hülya Avşar'dan geldi | Video

Helin Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu spor yaptı, ilk yorum Hülya Avşar'dan geldi | Video
25.07.2021 | 09:37

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Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile spor yaptığı anları instagram hesabından paylaştı. Büyük beğeni alan paylaşıma Hülya Avşar da kayıtsız kalmayıp "Aşklarım" yorumunu yaptı.

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Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile spor yaptığı anları instagram hesabından paylaştı. Büyük beğeni alan paylaşıma Hülya Avşar da kayıtsız kalmayıp "Aşklarım" yorumunu yaptı.

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