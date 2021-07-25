Helin Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu spor yaptı, ilk yorum Hülya Avşar'dan geldi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
05:34
Yusuf Güney'in taksiciyle tartışması sosyal medyada gündem oldu | Video 25.07.2021 | 09:20
02:52
00:29
Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu | Video 25.07.2021 | 09:02
05:03
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı | Video 25.07.2021 | 09:02
00:21
01:00
Tahralı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı | Video 25.07.2021 | 09:01
04:05
01:05
Jandarmanın takibi, kenevir yetiştirenleri ele verdi | Video 25.07.2021 | 08:49
01:46
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü | Video 25.07.2021 | 08:49
00:55
01:33
00:18
Bodrum’da korku saçan bot kamerada! Facianın eşiğinden dönüldü 24.07.2021 | 17:38
03:45
01:14
SON DAKİKA: Balıkesir'de plajda hortum dehşeti! 3 yaralı 24.07.2021 | 16:07
00:26
00:24
00:17
Kocaeli Gebze'de tepki çeken görüntü! Atı servis aracına bağlayarak koşturdu 24.07.2021 | 14:22
06:01
Otizmli mucit hurdacıdan aldığı malzemeleri elektronik aletlere dönüştürüyor 24.07.2021 | 12:26
01:57
Muğla Marmaris'te kadın ile erkeğin plajdaki tekme - tokat kavgası kamerada 24.07.2021 | 13:46
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile spor yaptığı anları instagram hesabından paylaştı. Büyük beğeni alan paylaşıma Hülya Avşar da kayıtsız kalmayıp "Aşklarım" yorumunu yaptı.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile spor yaptığı anları instagram hesabından paylaştı. Büyük beğeni alan paylaşıma Hülya Avşar da kayıtsız kalmayıp "Aşklarım" yorumunu yaptı.