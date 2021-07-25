Helin Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu spor yaptı, ilk yorum Hülya Avşar'dan geldi | Video

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile spor yaptığı anları instagram hesabından paylaştı. Büyük beğeni alan paylaşıma Hülya Avşar da kayıtsız kalmayıp "Aşklarım" yorumunu yaptı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile spor yaptığı anları instagram hesabından paylaştı. Büyük beğeni alan paylaşıma Hülya Avşar da kayıtsız kalmayıp "Aşklarım" yorumunu yaptı.