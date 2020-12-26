Hem sahte içkilerle hem uyuşturucu maddelerle yakalanmışlardı. İşte o zehir yuvası! | Video

İstanbul’da yılbaşı öncesi sahte içki imalatı yapan beş kişi hem sahte içkilerle hem de yarım kilogram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Operasyon anları ve o zehir yuvası polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki imalatı yapan beş kişi hem sahte içkilerle hem de yarım kilogram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Operasyon anları ve o zehir yuvası polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi, yılbaşı öncesi bir sahte içki operasyonu daha düzenledi. Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın yapıldı.

Türkmenistan uyruklu Altymyrat S. (25), Halnazar H. (64), Jemal B. (25), Dovlet N. (42) ve Arslan P. (28) isimli beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 4'er litrelik sahte olduğu değerlendirilen 24 alkol bidonu, 1'er litrelik 11 şişe sahte alkol, 175 boş şişe, 265 boş şişe kapağı, iki huni, 50 sayfa halinde basılmış şişe etiketi ve bandrolü, alkol derecesini ölçme cihazı, 557.14 gram uyuşturucu madde ve adet araba kontak anahtarlığı şeklinde hassas terazi ele geçirildi.

İş yerinin üst katında damacanalarda ve cam şişe ile kavanozlarda olmak üzere mayalanmış alkol halinde toplam bin litre sahte içki ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları ve o zehir yuvası polis kameralarına yansıdı.