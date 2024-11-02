Video Yaşam Henüz 11 yaşında! Sesiyle herkesi mest etti
Henüz 11 yaşında! Sesiyle herkesi mest etti

Henüz 11 yaşında! Sesiyle herkesi mest etti

02.11.2024 | 22:32

Ardahan’da yaşayan 11 yaşındaki Yiğit Paşa Demirbaş, seslendirdiği türkülerle herkesi kendine hayran bırakıyor. Sosyal medyada 1 milyon 600 üzerinde beğeni aldı.

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