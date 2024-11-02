Henüz 11 yaşında! Sesiyle herkesi mest etti
Ardahan’da yaşayan 11 yaşındaki Yiğit Paşa Demirbaş, seslendirdiği türkülerle herkesi kendine hayran bırakıyor. Sosyal medyada 1 milyon 600 üzerinde beğeni aldı.
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