Her gün ilk siftah parası güvercinlerin... | Video

Amasya’da esnaflık yapan Emre Can Kantarcı, her sabah ilk yaptığı siftah ile güvercinleri besliyor.

Amaasya'nın Yüzevler Mahallesi'nde babası ile birlikte bakliyat satan Kantarcı, yaptığı ilk satışın ardından güvercinleri buğday ile besliyor.

Kantarcı bazen günde 4-5 kere güvercinleri besliyor. Güvercinler de Kantarcıya alışmış durumda. Sabah beslemediği zaman Kantarcının dükkanın önüne kadar gidiyor güvercinler.

Babasıyla birlikte bakliyat satan esnaf Emre Can Kantarcı, "Her sabah rutin bir şekilde düzenlemiş olduğum ilk siftah paramı, yani ilk siftahımı yaptıktan sonra ilk siftah paramla kuşları, güvercinleri besliyorum. Onlarda çünkü şu kış günlerinde, şu yaz günlerinde gerçekten ihtiyaçları var karınlarını doyurmak için. Çok zorluk çekiyorlar o yüzden ilk siftah paramı onlara, yemleri besliyorum. Bu şekilde sağlıyoruz. Sürekli onlarda hatta ben bazen unutuyorum. Kapının önüne geliyorlar cama tıklıyorlar böyle gagalarıyla hadi diyorlar, biz geldik diyorlar. Bende aynı şekilde unuttuğum şeyi tekrarlamaya çalışıyorum. Sürekli memnunlar. Bazen oluyor ki güm içerisinde 4 sefer, 5 sefer artık alıştırmaya başladığım için sürekli geliyorlar. Bende hiçbir zaman boş göndermiyorum onları. Bir şekilde azda olsa çok da olsa onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Esnaf arkadaşlara da tabi ki tavsiye ediyorum. Şu zor günlerde onların da gerçekten ihtiyaçları var. Yapmalarını isterim yani." dedi.