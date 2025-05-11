Video Yaşam Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek | Video
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek | Video

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek | Video

11.05.2025 | 09:58

Bursa'da oto yıkama ve araç kiralama işleriyle geçimini sağlayan Oktay Yanık, IBAN yoluyla ödeme kabul ederek dolandırıcıların tuzağına düştü. Eylül ayında askere gitmeyi bekleyen Yanık, cezaevine girme riskiyle karşı karşıya kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da araç kiralama ve oto yıkama işi yapan Oktay Yanık, müşterilerinden ödemelerini IBAN üzerinden aldı. Nitelikli dolandırıcılık yaparak kazanç elde eden şahıslar, paralarını aklamak için Yanık'ı kullandı. Araç kiralama ve oto yıkama gibi çeşitli hizmetler alarak dolandırıcılıktan kazandıkları parayı Yanık'ın banka hesabına atan şahıslar, kayıplara karıştı. Yanık ise evine gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı. Kendi adına birçok dava açıldığını öğrenen Yanık, devam eden mahkemeleri nedeniyle Eylül ayında gitmesi gereken vatani görevi yerine cezaevine girebileceğini söyledi.

"SÜREKLİ CEZAEVİNE GİRİP ÇIKIYORUM"
Müşterilerinin aslında dolandırıcı olduğunu evine gelen mahkeme kağıdıyla anladığını söyleyen Yanık, "Bir araç kiralama ve yıkama firmasında çalıştığımız dönemde IBAN üzerinden ödeme alıyorduk. Bizim hesabımıza para gönderen şahıslar aslında dolandırıcıymış. Bu konudan dolayı bana ceza dosyaları geliyor. Bu nedenden dolayı da askerliğimizi yapamıyoruz. Dolandırıcılar dükkanımıza gelip araç yıkama ve kiralama hizmeti alarak birkaç sefer banka hesabımıza para gönderdiler. Bize gönderdikleri paralar ise başka kişilerden nitelikli dolandırıcılık yaparak elde ettiği gelirler. Adımıza dava açılınca bunu fark ettik. Savcılığa ifademizi verdik. Dava sürecinden dolayı gitmem gereken vatan görevime gidemiyorum. Sadece bir tane değil birçok yerden sürekli ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

16 yıldır yatağa bağımlı oğluna bakıyor | Video 06:18
16 yıldır yatağa bağımlı oğluna bakıyor | Video 11.05.2025 | 11:12
Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada | Video 04:42
Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada | Video 11.05.2025 | 11:09
Marmara’nın turistik körfezi müsilajla kaplandı | Video 05:26
Marmara’nın turistik körfezi müsilajla kaplandı | Video 11.05.2025 | 11:09
Bıçakla saldıran adamın başında şişe kırdı | Video 01:07
Bıçakla saldıran adamın başında şişe kırdı | Video 11.05.2025 | 11:05
Tabelayı kapatan kamyonet kazanın kazaya neden oldu | Video 01:55
Tabelayı kapatan kamyonet kazanın kazaya neden oldu | Video 11.05.2025 | 10:49
Kahvaltı yüzünden eşini darp etti | Video 01:13
Kahvaltı yüzünden eşini darp etti | Video 11.05.2025 | 10:49
Torununa muz almak isterken cüzdanından oldu | Video 02:13
Torununa muz almak isterken cüzdanından oldu | Video 11.05.2025 | 10:49
Emniyet şeridine reflektör yerine kasa koyunca yaşanan kaza kamerada | Video 01:53
Emniyet şeridine reflektör yerine kasa koyunca yaşanan kaza kamerada | Video 11.05.2025 | 10:48
Anne köpeğin kuyuya düşen yavrularına kavuşması yürekleri ısıttı | Video 00:36
Anne köpeğin kuyuya düşen yavrularına kavuşması yürekleri ısıttı | Video 11.05.2025 | 09:58
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek | Video 02:35
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek | Video 11.05.2025 | 09:58
Avcılar’da tekmeli yumruklu trafik kavgası kamerada | Video 00:34
Avcılar’da tekmeli yumruklu trafik kavgası kamerada | Video 11.05.2025 | 09:30
İzmir’de gaz sızıntısı sonrası patlama anları kamerada | Video 02:38
İzmir’de gaz sızıntısı sonrası patlama anları kamerada | Video 11.05.2025 | 09:06
1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi | Video 01:03
1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi | Video 11.05.2025 | 08:46
Metrobüs kazasında yaralanan 44 kişi taburcu edildi, 10 kişinin tedavisi sürüyor | Video 01:39
Metrobüs kazasında yaralanan 44 kişi taburcu edildi, 10 kişinin tedavisi sürüyor | Video 11.05.2025 | 08:34
Tuzla’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü | Video 02:46
Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü | Video 11.05.2025 | 08:34
Beylikdüzü Haramidere’de metrobüs başka bir metrobüse çarptı! Yaralılar var... | Video 02:13
Beylikdüzü Haramidere'de metrobüs başka bir metrobüse çarptı! Yaralılar var... | Video 10.05.2025 | 16:41
SON DAKİKA: Beylikdüzü’nde iki metrobüs çarpıştı! | Video 00:32
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! | Video 10.05.2025 | 16:19
Sahte polislerin 3 milyon TL’lik vurgununa gerçek polis engeli | Video 02:12
Sahte polislerin 3 milyon TL'lik vurgununa gerçek polis engeli | Video 10.05.2025 | 15:43
Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz’ın son anları kask kamerasında | Video 03:57
Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz'ın son anları kask kamerasında | Video 10.05.2025 | 15:38
Yokuş aşağı kayan kepçe ortaklığı birbirine kattı: O anlar kamerada | Video 06:06
Yokuş aşağı kayan kepçe ortaklığı birbirine kattı: O anlar kamerada | Video 10.05.2025 | 14:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY