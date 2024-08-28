Video Yaşam Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış | Video
Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış | Video

Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış | Video

28.08.2024 | 10:28

Mersin polisinin 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizin çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren şüphelinin apartman görevlisi olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli tutuklanırken, çalınan dövizlerin bir kısmının bozdurulma anı da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığı ortaya çıktı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalındı. Ev sahibi hırsızlığı fark edince durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis apartmana ait olan 672 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Daha sonra yapılan teknik ve fiziki çalışmayla hırsızlık olayını apartman görevlisi olarak çalışan C.T.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli C.T. evine yapılan operasyonla yakalandı, çaldığı 2,5 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve döviz ele geçirildi.Şüphelinin dövizlerin bir kısmını bozdurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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