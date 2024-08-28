Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış | Video
Mersin polisinin 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizin çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren şüphelinin apartman görevlisi olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli tutuklanırken, çalınan dövizlerin bir kısmının bozdurulma anı da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığı ortaya çıktı.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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