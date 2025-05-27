Hırsız yakalanınca çalışanın parmağını ısırdı, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi | Video
Esenyurt’ta bir zincir marketten daha önce hırsızlık yapan şahıs, tekrar aynı mağazaya gelince çalışanlar tarafından fark edildi. Durdurmak istediklerinde ise hırsız kaçmaya çalışarak personellerden birinin parmağını ısırdı. Aralarında yaşanan arbede sonucunda şahıs mağaza müdürü tarafından etkisiz hale getirilirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Hırsızı yere yatırarak etkisiz hale getiren mağaza müdürü ise o anlatarak, "Şahıs daha önce bize ve çevredeki diğer mağazalardan hırsızlık yapmıştı, tanıyorduk. Bizde mağazaya girerken bunu fark ettik. Bir şey çalamadan arkadaşımla şahsı yakaladık. Üstünü açtı ve 'Bir şey çalmadım' dedi. Bizde daha önceden çaldığını ve polise şikayet edeceğimizi söyledik. O sırada kaçmaya çalıştı ve bende şahsı yere yatırdım. O sırada benim parmağımı ısırdı, olaydan sonra pansuman yaptırdım. Yerdeyken 'Nefes alamıyorum' dediği için bıraktım, o da bana tekme attı ve kaçmaya çalıştı. Ben yine hırsızı yakalayarak yere yatırdım. Polis geldi ve şahsı gözaltına aldı, bizde şikayetçi olduk" diyerek anlattı.
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