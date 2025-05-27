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Hırsız yakalanınca çalışanın parmağını ısırdı, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi | Video

Hırsız yakalanınca çalışanın parmağını ısırdı, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi | Video

27.05.2025 | 12:58

Esenyurt’ta bir zincir marketten daha önce hırsızlık yapan şahıs, tekrar aynı mağazaya gelince çalışanlar tarafından fark edildi. Durdurmak istediklerinde ise hırsız kaçmaya çalışarak personellerden birinin parmağını ısırdı. Aralarında yaşanan arbede sonucunda şahıs mağaza müdürü tarafından etkisiz hale getirilirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette yaşandı. İddiaya göre daha önceden aynı mağazadan ve aynı markanın farklı şubelerinden hırsızlık yapan şahıs, tekrardan hırsızlık için kolları sıvadı. Mağazadan içeriye girdiğinde çalışanlar tarafından fark edilen hırsız, hemen üstünü göstererek bir şey çalmadığını belirtti. Personeller daha önceden hırsızlık yaptığını ve bu nedenle polis çağıracağını söyleyince şahıs kaçmaya çalıştı. O sırada müdahale eden mağaza müdürünün parmağını ısıran şahıs, kısa sürede yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Nefes alamadığını belirtmesi üzerine bırakılan şahıs, çalışana tekme atarak tekrar kaçmaya çalıştı. Birkaç yumruk darbeleriyle tekrardan yere yatırılan şahıs etkisiz hale getirildi. Polislerin gelmesiyle gözaltına alınan şahıs hakkında ise hırsızlık ve yaralama nedeniyle çalışanların şikayetçi olduğu öğrenildi.

Hırsızı yere yatırarak etkisiz hale getiren mağaza müdürü ise o anlatarak, "Şahıs daha önce bize ve çevredeki diğer mağazalardan hırsızlık yapmıştı, tanıyorduk. Bizde mağazaya girerken bunu fark ettik. Bir şey çalamadan arkadaşımla şahsı yakaladık. Üstünü açtı ve 'Bir şey çalmadım' dedi. Bizde daha önceden çaldığını ve polise şikayet edeceğimizi söyledik. O sırada kaçmaya çalıştı ve bende şahsı yere yatırdım. O sırada benim parmağımı ısırdı, olaydan sonra pansuman yaptırdım. Yerdeyken 'Nefes alamıyorum' dediği için bıraktım, o da bana tekme attı ve kaçmaya çalıştı. Ben yine hırsızı yakalayarak yere yatırdım. Polis geldi ve şahsı gözaltına aldı, bizde şikayetçi olduk" diyerek anlattı.

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