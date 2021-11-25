Video Yaşam Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video
Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video

Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video

25.11.2021 | 10:55

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Bursa'da hırsızlık için girdiği iş yerinin sahibi Murat G. (62) tarafından yakalanıp darbedilen Kenan Y. (33), arkadaşlarını toplayıp Murat G.'nin dükkanını bastı. Taraflar arasındaki silahlı kavgada Murat G. ve Kenan Y. vuruldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Y. hırsızlık için Murat G.'ye ait iş yerine girdi. Bir süre sonra iş yeri sahibinin geldiğini fark eden Kenan Y., buradan kaçıp, yan taraftaki başka bir dükkana saklandı. İş yerine birinin girdiğini anlayan Murat G., güvenlik kamerasından hırsızlık şüphelisini tespit etti. Çevredeki iş yerlerinin de kameralarını inceleyen Murat G., Kenan Y.'nin saklandığı yeri bulunca şüpheliyi buradan çıkarıp darbetti. Daha sonra kaçan Kenan Y., arkadaşlarını toplayıp yeniden olay yerine geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Taraflar birbirine ateş ederken, kurşunlar Kenan Y. ile Murat G.'nin vücuduna isabet etti. 2 yaralı, kanlar içinde yerde kalırken, diğer şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayı gören esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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