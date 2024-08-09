Hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı | Video
Hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, İzmir Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekiplerinin sorgusuna takıldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
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