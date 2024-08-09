Hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı | Video 09.08.2024 | 12:28 Hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, İzmir Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekiplerinin sorgusuna takıldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İzmir Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, 8 Ağustos günü şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda B.Y. olduğu belirlenen kişinin hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.