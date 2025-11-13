Huriye Helvacı ve oğlunun ölümlerindeki sorular, Müge Anlı'da konuşuldu | Video

13.11.2025 | 16:13

Kastamonu Bozkurt’ta 2 Kasım’da kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman’ın 9 günün sonunda cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, atv’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşındı. Huriye Helvacı’nın öldüğü gün eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun ile plan yaptığı ortaya çıktı. Bugünkü canlı yayında ise Müge Anlı anne ile oğlunun ölümüyle ilgili merak edilenler konuşuldu.