Huriye Helvacı ve oğlunun ölümlerindeki sorular, Müge Anlı'da konuşuldu | Video
13.11.2025 | 16:13
Kastamonu Bozkurt’ta 2 Kasım’da kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman’ın 9 günün sonunda cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, atv’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşındı. Huriye Helvacı’nın öldüğü gün eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun ile plan yaptığı ortaya çıktı. Bugünkü canlı yayında ise Müge Anlı anne ile oğlunun ölümüyle ilgili merak edilenler konuşuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Ankara'da "kontrollü yıkım" kontrolden çıktı | Video 13.11.2025 | 16:15
15:14
02:01
Bursa'da eğitim pistinde feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 15:38
05:30
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 14:57
03:28
00:48
Narkotik köpeği Tony bagajdaki uyuşturucuyu buldu | Video 13.11.2025 | 14:10
07:29
03:32
"Canım sıkkın" deyip motosiklet sürücüsüne böyle saldırdı | Video 13.11.2025 | 13:11
03:41
00:31
Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video 13.11.2025 | 11:44
00:37
02:58
Yaya geçidinde 5 gün arayla yaşanan 2 feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 10:24
00:28
03:03
Adana'da halıdan servet çıktı! Dürüst çalışandan örnek davranış | Video 13.11.2025 | 10:24
04:06
00:52
Sokakta köpeklerin kovaladığı genci böyle kurtardı | Video 13.11.2025 | 10:07
01:53
Sol şeritte son hız ilerleyen hafriyat kamyonu hayrete düşürdü | Video 13.11.2025 | 10:07
09:36
Kağıthane'de doğalgaz patlaması evin duvarını yıktı | Video 13.11.2025 | 09:10
02:13
01:17
Kağıthane’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 09:10