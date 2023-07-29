Video Yaşam Husumetlisini değil yakın arkadaşını vurmuşlar | Video
Husumetlisini değil yakın arkadaşını vurmuşlar | Video

Husumetlisini değil yakın arkadaşını vurmuşlar | Video

29.07.2023 | 17:02

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sokakta yürüyen bir kişi karşılaştığı husumetlileri tarafından saldırıya uğramış o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bacağından yaralanan Batuhan K.’nın olayla bir ilgisinin olmadığı şüpheli O.D.’nin asıl husumetlisinin Batuhan K’nın arkadaşı E.C. olduğu ortaya çıktı. Polisin konuyla ilgili  soruşturması sürüyor.

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Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Asalet Sokak üzerinde 27 Temmuz günü saat 17:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Batuhan K. sokakta yürüdüğü sırada etrafına gelen 4 kişilik grup bir anda saldırmaya başladı.

Bununla yetinmeyen şahıslardan birisi tekme ve yumruklarla saldırdığı husumetlisine silahla ateş açtı. Silahla yaraladıktan sonra etrafa tehditler savuran şahıs daha sonra beraberindekilerle birlikte araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sokak üzerinde güpegündüz yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahıslar husumetlisini tekme ve yumrukla saldırırken, daha sonra şahıslardan birisinin elindeki silahla husumetlisini yaraladığı görülüyor.

HUSUMETLİSİNİ DEĞİL YAKIN ARKDAŞINI VURMUŞ

İhbar üzerinde olay yerine gelen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın aslı da ortaya çıktı. Olayda silah kullanan şüpheli O.D.'nin aslında bacağından vurduğu Batuhan K. ile değil de onun yakın arkadaşı E.Ç. ile husumetli olduğu ona gözdağı için olayı gerçekleştirmiş olabileceği öne sürüldü. Konuyla ilgili geniş çaplı olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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