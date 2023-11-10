İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı ortaya çıkıyor

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’nde devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında sezon sonuna gelindi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun; "Binaya baktığınız zaman taban mozaiklerinin gerçekten işçilik olarak çok kaliteli ve nitelikli olması, buranın döneminde çok önemli bir villa olarak kullanıldığını düşündürüyor" dedi.