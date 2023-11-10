Video Yaşam İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı ortaya çıkıyor
İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı ortaya çıkıyor

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı ortaya çıkıyor

10.11.2023 | 19:32

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’nde devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında sezon sonuna gelindi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun; "Binaya baktığınız zaman taban mozaiklerinin gerçekten işçilik olarak çok kaliteli ve nitelikli olması, buranın döneminde çok önemli bir villa olarak kullanıldığını düşündürüyor" dedi.

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