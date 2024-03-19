İddiaların odağındaki isim Müge Anlı'da! "Müstakbel kayınvalidem ile kaçmadım sadece yardımcı oldum!'" | Video
Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son derece şaşırtıcı bir olay ortaya çıktı. 18 yaşındaki Nehir, canlı yayında sevgilisi olarak tanıttığı kişinin 40 yaşındaki annesiyle kaçtığını iddia etti. Müge Anlı, bu sözlere başta inanmak istemese de canlı yayında ortaya çıkan TikTok görüntüleri herkesi şaşırttı.
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