İflas eden fabrikaya kripto para tesisi kurmuş | Video

Kocaeli Gebze İlçesinde faaliyet gösteren bir firmaya Jandarma tarafından yapılan baskında, firmanın hemen yanında bulunan ve daha önce iflas ettiği için kapanarak mühürlenen bir fabrikaya ait bölmede, kripto para tesisi kurulduğu tespit edildi. 9 milyon 750 bin TL değerinde 650 kripto para üretim cihazına el konuldu.

Gebze İlçesinde bir firmada yasa dışı kripto para(Bitcoin) üretimi yapıldığına dair alınan duyumlar üzerine, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Yapılan takip sonucu firmaya operasyon düzenlendi.

Tavşanlı Mahallesinde S.C(31)'ye ait firmaya gerçekleştirilen baskında, firmanın hemen yanında daha önceden iflas etmiş bir fabrikanın bölmesi olduğu ve fabrikanın mühürlü olması sebebiyle işletmeye duvarı delmek suretiyle giriş yapıldığı tespit edildi.

İşletme içerisinde devam eden aramada, kaçak elektrik hattı çekilerek oluşturulmuş trafo ile bağlantı yapılan, yaklaşık 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 adet kripto para üretim cihazıyla Bitcoin üretimi yapıldığı ve kurulan sistem sayesinde aylık yaklaşık 60 bin dolar haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Kripto para üretim cihazlarına el konulurken, Parada Sahtecilik, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, mühür Bozma ve Elektrik Enerjisi Hırsızlığı iddiaları ile başlatılan soruşturma devam ediyor.