Video Yaşam İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? 13 Nisan İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video

İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? 13 Nisan İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video

İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? 13 Nisan İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video
13.04.2021 | 15:48

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On Bin Ayın Sultanı, aynı zamanda bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde barındıran Ramazan ayına ulaşmamız ile birlikte vatandaşlar Sahur ve iftar duası ile yapılacak ibadetleri araştırıyorlar. İftar duası, her gün orucumuzu açmadan önce okuruz. Bu duayı merak eden Müslümanlar, Arapça ve Türkçe iftar duası okunuşu ve anlamını araştırıyorlar. Ramazan için özel olarak hazırladığımız haberimizde, iftar duası Türkçe okunuşu ile yer almaktadır. Oruç açmadan önce bu duayı okumak isteyen Müslümanlar, haberimizden iftar duası ve anlamına kolayca ulaşabilirler. Peki, Ramazan ayında iftar duası nasıl yapılır ve ne zaman okunur? İşte, On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayında okunacak iftar duası ve manasının hem yazılışı, hem de Nihat Hatipoğlu video programı ile sesli dua…

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İftar duası, her Ramazan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Allah rızası için oruç tutan Müslümanlar, iftarda Allah'ın verdiği nimetlerle oruçlarını açacaklar. İftar öncesi dua etmek isteyen vatandaşlar, iftar duası nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, iftar duası nasıl yapılır ve anlamı nedir? Haberimizde, İftar duası okunuşu ve anlamı yer almaktadır. İster, iftar duasını kendiniz okuyabilir, ister Nihat Hatipoğlu iftar duası videosu ile dinleyebilirsiniz.

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

ANLAMI:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

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